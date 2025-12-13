Aperta la procedura per realizzare il nuovo Bione La cordata in campo e le tappe

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata avviata ufficialmente la procedura per la realizzazione del nuovo Centro sportivo del Bione a Lecco. Un progetto strategico e atteso, che rappresenta un passo importante per lo sviluppo sportivo e il coinvolgimento dei giovani, segnando l’inizio di un percorso ambizioso per la comunità locale.

Avviata la procedura formale per la realizzazione del nuovo Centro sportivo del Bione: il sindaco di Lecco parla di un progetto atteso, strategico e complesso, che segna l’inizio di un percorso ambizioso per lo sport e per i nostri ragazzi.Gli operatori privati in campoLa proposta è stata. Leccotoday.it

aperta la procedura per realizzare il nuovo bione la cordata in campo e le tappe

© Leccotoday.it - Aperta la procedura per realizzare il nuovo Bione. La cordata in campo e le tappe