Aperitivi solidali per sostenere l’Aism

Musica, buon cibo, e solidarietà. Questi gli ingredienti vincenti degli 'Aperitivi solidali' organizzati dalla Caffetteria del Centro, che si trova al civico 7 di via Mazzini. Dopo il grande successo della prima data, lo scorso 6 dicembre, i titolari hanno deciso di replicare l'iniziativa anche oggi, sabato 13 dicembre, sempre dalle 11 alle 14.30. E sempre con lo stesso intento benefico a sostegno dell'Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla e con un obiettivo specifico: contribuire a sovvenzionare un corso Afa (Attività fisica adattata) di palestra e piscina presso la Coopernuoto di Carpi, destinato alle persone affette da sclerosi multipla iscritte all'associazione.