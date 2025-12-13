Aoui dieci anni di Breast Unit | cura innovazione e attenzione alle donne

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona celebra i suoi dieci anni di attività, un decennio dedicato a cura, innovazione e attenzione alle donne. L’evento, tenutosi il 13 dicembre nella sala Maffeiana di Piazza Brà, ha rappresentato un momento di riconoscimento e riflessione sui progressi compiuti in questo importante ambito sanitario.

La Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (Aoui) di Verona ha celebrato oggi, 13 dicembre, i suoi dieci anni di attività con un evento aperto alla cittadinanza nella prestigiosa sala Maffeiana di Piazza Brà. Una ricorrenza che ha ripercorso i traguardi raggiunti nella lotta. Veronasera.it

aoui dieci anni breastAoui Verona conquista ancora i sei Bollini Rosa: eccellenza nella salute femminile - Riconfermati i massimi punteggi a Borgo Trento e Borgo Roma: gli ospedali veronesi si confermano tra le migliori strutture italiane per prevenzione, diagnosi e cura in ottica di genere ... veronasera.it

aoui dieci anni di breast unit cura innovazione e attenzione alle donne

© Veronasera.it - Aoui, dieci anni di Breast Unit: cura, innovazione e attenzione alle donne

Aalia Lisa #shorts #tiktok #twerk #bigBank #foryou 170

Video Aalia Lisa #shorts #tiktok #twerk #bigBank #foryou 170