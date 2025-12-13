Antifascisti fucilati a Opicina l' appello delle famiglie | Troppe promesse l' area del poligono va sistemata

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le famiglie delle vittime antifasciste di Opicina chiedono azioni concrete per sistemare l'area del poligono, dove ancora oggi si ricorda poco il sacrificio di chi fu fucilato nel 1944 e negli ultimi mesi di guerra. Nonostante le promesse delle autorità, il luogo rimane ostacolato, impedendo un dignitoso ricordo di quegli eventi.

“Nonostante le ripetute promesse delle autorità, nell’area del poligono di Opicina rimane tuttora ostacolato il dignitoso ricordo delle vittime del processo, dei 70 ostaggi fucilati nel 1944 e delle decine di partigiani fucilati negli ultimi mesi di guerra. Ulteriori ritardi nella. Triesteprima.it

antifascisti fucilati a opicina l appello delle famiglie troppe promesse l area del poligono va sistemata

© Triesteprima.it - Antifascisti fucilati a Opicina, l'appello delle famiglie: "Troppe promesse, l'area del poligono va sistemata"

INTERVENTO DEL SINDACO DIPIAZZA ALLA COMMEMORAZIONE DEI FUCILATI DI OPICINA-OPCINE, 15/12/19.

Video INTERVENTO DEL SINDACO DIPIAZZA ALLA COMMEMORAZIONE DEI FUCILATI DI OPICINA-OPCINE, 15/12/19.