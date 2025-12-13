Antifascisti fucilati a Opicina l' appello delle famiglie | Troppe promesse l' area del poligono va sistemata
Le famiglie delle vittime antifasciste di Opicina chiedono azioni concrete per sistemare l'area del poligono, dove ancora oggi si ricorda poco il sacrificio di chi fu fucilato nel 1944 e negli ultimi mesi di guerra. Nonostante le promesse delle autorità, il luogo rimane ostacolato, impedendo un dignitoso ricordo di quegli eventi.
"Nonostante le ripetute promesse delle autorità, nell'area del poligono di Opicina rimane tuttora ostacolato il dignitoso ricordo delle vittime del processo, dei 70 ostaggi fucilati nel 1944 e delle decine di partigiani fucilati negli ultimi mesi di guerra.
Spominski park na obmocju strelišca še ni urejen, kljub obljubam Anche quest'anno la cerimonia in ricordo dei cinque antifascisti fucilati al Poligono di Opicina il 15 dicembre 1941 si svolgerà tra le polemiche.Nonostante le promesse, il Parco della Pace no
