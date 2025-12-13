anticipi dilettanti urbino esame a jesi

Oggi si disputa l'anticipo di Eccellenza tra Jesina e Urbino. La sfida rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano punti fondamentali per risalire la classifica, mentre gli ospiti puntano a consolidare la propria posizione in vista dei playoff. Un match da non perdere per gli appassionati del calcio dilettantistico.

In Eccellenza oggi c'è l'anticipo Jesina-Urbino. I leoncelli giocano per aggiungere punti ad una classifica deficitaria, l'Urbino invece per dare continuare alla corsa verso i playoff. Si gioca alle ore 15. Arbitra Francesco Ballarò (Pesaro). In Promozione gli anticipi sono 6 (ore 14,30) Castelfrettese-Ostra; Moie Vallesina-Lunano; Montemarcianese- N. Real Metauro; Portuali Ancona-Vismara; S.Costanzo M.-Biagio Nazzaro; Villa San Martino-Tavullia Valfoglia. Domani sono in programma le restanti 2 partite: Alma Fano-Vigor Castelfidardo; Unione Calcio pergolese-Gabicce Gradara. Anche in Prima categoria gli anticipi sono 6 (ore 14,30): Marotta Mondolfo-A.

