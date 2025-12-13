Anticipazioni Verissimo del 13 dicembre il momento d’oro di Eva e Mercedesz Henger

Il 13 dicembre, Verissimo torna in onda con un episodio ricco di emozioni, offrendo uno sguardo approfondito sulla famiglia Henger. Eva e Mercedesz condivideranno momenti speciali, rendendo questa puntata un appuntamento imperdibile prima delle festività natalizie.

Tutto pronto per la puntata di Verissimo del 13 dicembre, la prima di questo weekend che precede – e non di troppo – le feste natalizie. Silvia Toffanin accoglierà in studio ospiti molto diversi tra loro, accomunati però dalla voglia di raccontare la propria storia personale, fatta anche di novità e inevitabili evoluzioni. Verissimo, le anticipazioni del 13 dicembre. Ad aprire la puntata sarà Umberto Tozzi, tra le voci più importanti della musica italiana, pronto a ripercorrere una carriera lunga oltre cinquant’anni. Non un semplice ritorno televisivo, ma un momento di bilancio e gratitudine, attraverso cui l’artista intende raccontare l’evoluzione del suo percorso, dagli esordi alle grandi collaborazioni internazionali. Dilei.it

La Promessa anticipazioni 13 dicembre, Curro rivela la verità a Don Alonso: E' suo figlio - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro decide di parlare con Alonso e raccontargli la verità sulle sue origini e il ruolo di Jana nella sua vita. msn.com