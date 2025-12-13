anticipazioni ballando con le stelle del 13 dicembre i colpi di scena della semifinale

Il 13 dicembre va in scena la semifinale di Ballando con le Stelle, un appuntamento atteso dagli appassionati. Con i concorrenti che si contendono un posto in finale, lo show di Milly Carlucci promette emozioni, colpi di scena e momenti di suspense, avvicinandosi sempre più alla fase conclusiva della competizione.

È tutto pronto per la seconda, decisiva semifinale di Ballando con le Stelle: lo show di Milly Carlucci si avvicina al gran finale e la tensione è palpabile. In palio ci sono gli ultimi posti per la finalissima del 20 dicembre, e i concorrenti rimasti sono pronti a dare il tutto per tutto. Ballando con le Stelle, le anticipazioni della seconda semifinale del 13 dicembre. Dopo la prima semifinale che ha visto il ripescaggio in extremis di Paolo Belli e l'eliminazione definitiva di altre coppie – Nancy Brilli, Emma Coriandoli, Beppe Convertini e Marcella Bella con i rispettivi maestri – la rosa dei concorrenti si è ristretta agli otto nomi più agguerriti.

