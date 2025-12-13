Antenucci fa il professore Lezione di sport e grinta | Così si resiste allo stress

Mirco Antenucci si cimenta nel ruolo di insegnante, avviando un progetto dedicato alla psicologia dello sport. Per una classe quinta dell’Istituto Einaudi di Ferrara, il calciatore condivide la sua esperienza e le strategie per affrontare lo stress, offrendo una lezione di sport e determinazione. Un’iniziativa che unisce passione e insegnamento per ispirare i giovani studenti.

Mirco Antenucci professore: al via un progetto sulla psicologia dello sport per una classe quinta dell'Istituto Einaudi di Ferarra. L'Istituto di istruzione superiore Einaudi è pronto ad accogliere un ospite d'eccezione: l'ex capitano della Spal Mirco Antenucci entrerà nelle aule dell'istituto per guidare un progetto formativo dedicato alla psicologia dello sport, rivolto agli studenti della classe 5°S, Curvatura Sport e Inclusione. Il percorso, della durata complessiva di 15 ore (da dicembre a gennaio 2026), si propone di offrire agli studenti una prospettiva autentica e concreta sul rapporto tra mente, performance e benessere nello sport ad alto livello.

