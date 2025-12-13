Annuncio ufficiale di Allegri | saltano Milan-Sassuolo

In vista della sfida di Serie A tra Milan e Sassuolo, l'annuncio ufficiale di Allegri ha svelato assenze importanti per i rossoneri. Tra le complicazioni, le assenze di Grosso e l'allarme virus che stanno destabilizzando la squadra, rendendo la vigilia del match particolarmente tesa e difficile da gestire.

Assenze pesanti per i rossoneri: Grosso e l’allarme virus Vigilia di Milan-Sassuolo, lunch match della 15esima giornata di Serie A. In conferenza stampa a Milanello, Massimiliano Allegri ha annunciato due forfait per la sfida che si disputerà a San Siro. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Due assenze pesanti per il Milan, Leao e Fofana: “Rafa non ci sarà domani, ma sicuramente sarà a disposizione per la Supercoppa in Arabia – le parole del tecnico rossonero – Fofana ha recuperato, però domani lo lascio a casa perché non si è ancora mai allenato con la squadra”. Calciomercato.it Allegri alle Olimpiadi, è tutto vero: c’è l’annuncio ufficiale - Sarà un onero per il tecnico del diavolo, che porterà, ai Giochi olimpici invernali di Milano- spaziomilan.it

