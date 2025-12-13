Annunciato Bradley the Badger | è il nuovo platform pieno di trasformazioni di Day 4 Night di Davide Soliani

Durante i The Game Awards 2025, nel pre-show, è stato annunciato Bradley the Badger, il nuovo platform sviluppato da Day 4 Night di Davide Soliani. Un'anteprima che ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati, grazie alle sue trasformazioni innovative e al concept originale che promette un'esperienza di gioco coinvolgente e sorprendente.

Durante i The Game Awards 2025, e in particolare nel pre-show, è arrivato uno degli annunci più sorprendenti dell’evento. Bradley the Badger si è presentato come un action platform 3D colorato e apparentemente classico, salvo poi rivelare un’idea molto più ambiziosa e meta. Il gioco è il primo progetto di Day 4 Night, nuovo studio formato da veterani dell’industria. A guidarlo c’è Davide Soliani, noto per il lavoro su Mario + Rabbids in Ubisoft Milan. Il risultato è un titolo che gioca con la nostalgia, ma anche con i limiti e le contraddizioni dello sviluppo videoludico. Il trailer mostra Bradley, una sorta di mascotte da era PS2, uscire di casa pronto per una nuova avventura spensierata. Game-experience.it Bradley The Badger: annunciato ai The Game Awards 2025 il primo gioco del team di Davide Soliani - show dei The Game Awards 2025, viene annunciato Bradley The Badger. vgmag.it

TGA 2025, Bradley the Badger è il nuovo action adventure dai creatori di Mario + Rabbids - Day 4 Night, studio fondato da Christian Cantamessa e Davide Soliani, ha annunciato Bradley the Badger, action adventure in arrivo per PC. 4news.it

No, per assurdo l’annuncio più interessante manco l’hai citato, Bradley the Badger mi genera più curiosità e interesse di ogni altro trailer di ieri. E lo dico da turbofan di KOTOR, primo a gasarmi a sentire che ne arriva uno moderno, con un problema, SENZA D x.com

