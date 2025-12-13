Annunciata la nascita di un gruppo che si richiama al generale Vannacci? Il Pd | Non è folklore è grave

In occasione di un evento a Ferrara, è stato annunciato la creazione di un gruppo che si richiama al generale Vannacci e al suo libro ‘Il mondo al contrario’. La notizia ha suscitato reazioni e preoccupazioni, con il Pd che definisce questa iniziativa come qualcosa di grave e non semplicemente folkloristico.

“A Ferrara è stata annunciata la nascita di un gruppo che si richiama al generale Vannacci e al suo libro ‘Il mondo al contrario’. Non è un fatto folkloristico né una semplice iniziativa locale - afferma Giada Zerbini, segretaria del Pd di Ferrara -. Perché quelle idee, rivendicate apertamente. Ferraratoday.it

