Annunciata la nascita di un gruppo che si richiama al generale Vannacci? Il Pd | Non è folklore è grave

In occasione di un evento a Ferrara, è stato annunciato la creazione di un gruppo che si richiama al generale Vannacci e al suo libro ‘Il mondo al contrario’. La notizia ha suscitato reazioni e preoccupazioni, con il Pd che definisce questa iniziativa come qualcosa di grave e non semplicemente folkloristico.

“A Ferrara è stata annunciata la nascita di un gruppo che si richiama al generale Vannacci e al suo libro ‘Il mondo al contrario’. Non è un fatto folkloristico né una semplice iniziativa locale - afferma Giada Zerbini, segretaria del Pd di Ferrara -. Perché quelle idee, rivendicate apertamente. Ferraratoday.it Più o meno un anno fa, è stata annunciata la nascita di Ne/oN, imprint di E/O specializzata in, cito, "fantasy, light novel, romance, romantasy, fantascienza e horror, con proposte di queer fiction, historical fiction e literary fiction". Per intenderci: grazie a Ne/oN so - facebook.com facebook © Ferraratoday.it - Annunciata la nascita di un gruppo che si richiama al generale Vannacci? Il Pd: "Non è folklore, è grave"

