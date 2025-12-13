Annunciata Fiamme Cremisi la nuova espansione per GCC Pokémon Pocket

La Pokémon Company International ha annunciato l’arrivo di Fiamme Cremisi, la nuova espansione per l’app GCC Pokémon Pocket, prevista per il 17 dicembre 2025. Questa espansione promette di offrire nuove carte e strategie, arricchendo l’esperienza di gioco e coinvolgendo i fan in nuove avventure nel mondo dei Pokémon.

The Pokémon Company International ha annunciato Fiamme Cremisi, la nuova espansione per l’app GCC Pokémon Pocket, disponibile a partire dal 17 dicembre 2025. L’annuncio arriva a poche settimane da un traguardo importante per l’app, che agli App Store Awards 2025 di Apple è stata premiata come iPhone Game of the Year, riconoscimento assegnato per aver reinventato l’esperienza di collezione delle carte Pokémon in formato digitale. La nuova espansione punta tutto sul fuoco e sulle Megaevoluzioni, introducendo alcune delle creature più iconiche dell’universo Pokémon in una veste completamente nuova. Nerdpool.it

GCC Pokémon Pocket: arriva l’espansione “Fiamme Cremisi” - The Pokémon Company annuncia l'imminente arrivo di Fiamme Cremisi, una nuova espansione per il GCC Pokémon Pocket. akibagamers.it