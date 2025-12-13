Anna Paratore mamma di Meloni | Giorgia è la negazione del patriarcato Arianna? In America sarebbe ricca Poi le parole su Giambruno
Anna Paratore, madre di Giorgia Meloni, condivide riflessioni sulla figlia e sulla famiglia, commentando il suo impegno contro il patriarcato e facendo considerazioni su Arianna e Giambruno. In un’intervista al Corriere della Sera, racconta aneddoti e pensieri personali, offrendo uno sguardo intimo sulla vita familiare e sui valori che trasmette alle sue figlie.
“Le mie figlie mi dicono di non leggere, altrimenti mi arrabbio. Ma non ce la faccio”. A parlare così, intervistata dal Corriere della Sera, è Anna Paratore. 73 anni, scrittrice, e “mamma d'Italia". Anzi, “semmai sono una first mamma”, afferma la madre di Arianna e Giorgia Meloni. Durante. Today.it
Anna Paratore, mamma della premier Giorgia Meloni: «La nostra chat è matriarcale. A casa nostra non c’è spazio per gli uomini»» - Dopo la battuta sulla mancata elezione a Papa, di una delle due figlie, Anna Paratore rivendica il matriarcato familiare e difende le figlie tra politica, affetti e falsi miti ... vanityfair.it
Anna Paratore, la first mamma: «Giorgia Meloni deve prendere tempo per sé, Arianna è troppo autocritica. Patriarcato? A casa nostra è femmina pure il cane» - Fu lei stessa ad accompagnare sua figlia in sezione quando le disse che voleva impegnarsi in politica. msn.com
Anna Paratore ad Atreju: «Prima intervenivo molto con i messaggi, poi mi hanno strillato, altrimenti voi giornalisti scrivete che le sorti d’Italia si decidono a casa mia» - facebook.com facebook
ANNA PARATORE, LA MAMMA DI GIORGIA MELONI INTERVISTATA MENTRE LAVORA AL MERCATO!