Anna Paratore la first mamma di Giorgia e Arianna Meloni | In casa nostra vige il matriarcato

Anna Paratore, madre di Giorgia e Arianna Meloni, descrive con orgoglio il suo ruolo di matriarca nella famiglia. Tra sogni e realtà, rivela il suo punto di vista sulla vita delle figlie, in un racconto intimo e diretto. Un ritratto familiare che mette in luce il legame forte e il ruolo centrale della figura materna.

«Non me lo dica: né Giorgia né Arianna diventeranno Papa ». Anna Paratore deve rassegnarsi. Nonostante i suoi sogni, per il soglio pontificio le sue figlie non ce la faranno. In compenso può accontentarsi: una è presidente del Consiglio, l’altra è a capo di Fratelli d’Italia. E in un colloquio con Simone Canettieri per il Corriere della Sera spiega che quella battuta le è uscita un po’ così: «Io guardo sempre le mie figlie con occhio critico. Perché se la verità non te la dice tua madre, chi te la dice? Sono contraria a “ogni scarrafone è bell’a mamma sua”». Anna Paratore. La madre delle sorelle Meloni dà poi un giudizio su Arianna sul palco di Atreju con Raoul Bova: «È stata sintetica e precisa. Open.online

