Angelica è il nuovo sindaco dei ragazzi di Mandello

Angelica è stata eletta come nuovo sindaco dei ragazzi di Mandello per il mandato 2025/2026. La cerimonia ufficiale si è svolta in presenza del sindaco Riccardo Fasoli, dell’assessore Pachera Doriana e del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Volta, Massimiliano Craia, segnando un momento importante di partecipazione giovanile nella comunità.

Eletto a Mandello il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi 2025/2026 in presenza del sindaco Riccardo Fasoli, dell'assessore Pachera Doriana e del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Volta, Massimiliano Craia. La nuova sindaco eletto del Ccr è Angelica Valsecchi.

