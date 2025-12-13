Angelica è il nuovo sindaco dei ragazzi di Mandello

Angelica è stata eletta come nuovo sindaco dei ragazzi di Mandello per il mandato 2025/2026. La cerimonia ufficiale si è svolta in presenza del sindaco Riccardo Fasoli, dell’assessore Pachera Doriana e del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Volta, Massimiliano Craia, segnando un momento importante di partecipazione giovanile nella comunità.

Eletto a Mandello il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi 20252026 in presenza del sindaco Riccardo Fasoli, dell'assessore Pachera Doriana e del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Volta, Massimiliano Craia.La nuova sindaco eletto del Ccr è Angelica Valsecchi. Gli altri componenti che. Leccotoday.it

