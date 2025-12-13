Ancora uno spacciatore incensurato e insospettabile arrestato in provincia di Napoli | è il decimo in due mesi

A Giugliano, in provincia di Napoli, un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di droga. È il decimo arresto di spacciatori incensurati e insospettabili in due mesi nella zona, evidenziando un incremento delle attività illecite nel territorio. Durante l’operazione sono stati sequestrati 400 grammi di marijuana.

