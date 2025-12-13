Ancora un tragico incidente nelle strade di Napoli | morto un centauro
Un altro grave incidente stradale si è verificato a Napoli, costando la vita a un centauro. La tragedia si è consumata nella zona orientale della città nella serata di venerdì, aggiungendosi a una serie di eventi simili che sottolineano la criticità della sicurezza sulle strade partenopee.
Ancora un tragico incidente stradale, ancora una vittima a Napoli. L'ennesimo sinistro fatale è avvenuto nella serata di venerdì nella zona orientale della città. A perdere la vita un centauro di 46 anni. L'uomo era alla guida di uno scooter e stava percorrendo le strade di Ponticelli, in zona. Napolitoday.it
Incidente in scooter a Napoli: morto un uomo di 46 anni a Ponticelli - Il tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri nel quartiere della periferia Est di Napoli: soccorso, il 46enne è morto in ... fanpage.it
Schianto in scooter a Napoli, un morto: la ricostruzione e le prime ipotesi - Si lavora per chiarire la dinamica esatta dei fatti: il dramma nella periferia est di Napoli nella serata di venerdì ... notizie.it
Tragico incidente tra auto e camion: 34enne perde la vita - facebook.com facebook
Napoli, incidente in tangenziale : morti due motociclisti