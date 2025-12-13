Anci si ritrova a Padova Conte | Qui per condividere sfide strategie e preoccupazioni

A Padova, al teatro Excelsior, si sono incontrati i sindaci veneti per l’assemblea di Anci. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui Margherita Cera, assessora del Comune di Padova, che ha sottolineato l’importanza di condividere sfide, strategie e preoccupazioni per affrontare le questioni del territorio.

A Padova l’assemblea annuale di Anci Veneto - Dare vita, con il ministero degli Interni, a un patto per la sicurezza che consenta ai sindaci di dare risposte ai cittadini sul tema dei furti nelle abitazioni ... rainews.it

