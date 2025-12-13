anche la tragedia della berlino divisa dal muro ha il suo lato comico

Anche la storia della divisione di Berlino dal Muro, tra dolore e oppressione, ha rivelato aspetti sorprendenti di umorismo e ironia. Narrazioni e opere come “Good Bye, Lenin!” di Wolfgang Becker e i pensieri di Milan Kundera evidenziano come, anche nelle tragedie più profonde, si celino momenti di leggerezza e spirito.

Molte narrazioni hanno provato a raccontare la differenza insanabile tra Berlino Est e Berlino Ovest, tra la parte a trazione sovietica e quella guidata dal blocco occidentale, come il film “Good Bye, Lenin!” di Wolfgang Becker, in cui il tono comico non nasconde i risvolti drammatici di una separazione esistenziale, oppure le pagine che Milan Kundera ha dedicato al destino impossibile dell’Europa centrale, che “non è uno Stato, ma una cultura o un destino”, dimenticata tra le braccia russe. Il libro di Thomas Brussig Sonnenallee (Einaudi con la traduzione di Alice Gardoncini) si concentra sul piccolo universo di confine tra le due Berlino attraverso lo sguardo di un piccolo gruppo di ragazzi che si trovano a vivere a ridosso del muro, o meglio della dead zone che separa i due mondi e dove si spara a vista, e che fanno esperienza della costrizione con lo scherno di chi sogna un futuro diverso e scherza con l’amore e la morte. Ilfoglio.it

A Berlino per ricordare quel muro che non c'è più - (di Ida Bini) Trentacinque anni fa cambiava la storia dell'Europa e del mondo: il 9 novembre 1989 cadeva il Muro di Berlino, l'ultimo simbolo della Guerra Fredda e della divisione della Germania in ... ansa.it

