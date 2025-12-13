Amy Schumer il suo matrimonio con Chris Fischer è arrivato al capolinea

Amy Schumer e Chris Fischer hanno annunciato la fine del loro matrimonio dopo sette anni. La coppia ha sottolineato di vivere una separazione serena, condividendo l'impegno nel continuare a crescere insieme il loro figlio Gene. La notizia evidenzia un nuovo capitolo nelle vite dei due, mantenendo un rapporto rispettoso e orientato al benessere della famiglia.

Amy Schumer e Chris Fischer annunciano la fine del loro matrimonio dopo sette anni, sottolineando una separazione serena e l’impegno comune nel crescere il figlio Gene. L’attrice chiarisce inoltre che la rottura non è legata né al suo dimagrimento né ai problemi di salute affrontati negli ultimi anni. Vanityfair.it

