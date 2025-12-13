Amsef verso la cessione Il caso diventa politico | Si rischia una svendita

La possibile cessione di Amsef si sta trasformando in un tema di rilevanza politica, superando i confini delle questioni amministrative. La vicenda solleva preoccupazioni sul rischio di una svendita e coinvolge attori istituzionali e politici, rendendo il caso un punto di attenzione nel panorama locale e nazionale.

Non è più solo una questione amministrativa. La vendita di Amsef, ora, diventa un dossier eminentemente politico. L’opposizione, che parla per bocca del consigliere Pd Davide Nanni, dopo aver letto la delibera passata ieri in giunta e dopo le anticipazioni fornite dal Carlino, vuole vederci chiaro e avanza già più di un dubbio. "Dal 1975 – così il dem – la società svolge un servizio di interesse generale, quindi perfettamente conforme alle normative di legge. Risulta per cui quanto meno affrettata la volontà dell’amministrazione, tramite Ferrara Tua, di cedere la partecipazione e di vendere o, meglio, svendere la società". Ilrestodelcarlino.it Amsef, cambio della governance. Ferrara Tua vuole cedere le quote: "Vanno salvaguardati i lavoratori" - Subentrerà un nuovo proprietario e decadrà l’attuale assetto dirigenziale. msn.com

