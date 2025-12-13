Amici di Maria De Filippi anticipazioni showcase Enel e day time del talent | Spoiler

Durante la registrazione del primo showcase Enel di Amici di Maria De Filippi, sono emersi dettagli esclusivi sugli eventi che saranno trasmessi prossimamente nel daytime e su Witty Tv. Ecco le anticipazioni sulle novità e i momenti salienti che i fan potranno seguire nelle prossime puntate del talent.

Cosa è accaduto oggi durante la registrazione di Amici di Maria De Filippi o meglio del primo showcase Enel? Ecco le anticipazioni su cosa vedremo andare in onda prossimamente nel day time o su Witty Tv. Possiamo fornirvi in anteprima tutti gli spoiler sui ragazzi che si sono esibiti e sulle performance che hanno portato sul palco. Siete curiosi? Leggetele insieme a noi! Anticipazioni Amici di Maria De Filippi speciale Enel: chi si è esibito?. Come l’anno scorso, anche quest’anno tornano gli speciali showcase Enel ovvero una occasione per i ragazzi di Amici di Maria De Filippi di farsi conoscere meglio dal pubblico e far vedere sempre di più il proprio talento. Superguidatv.it

Home Talent show Amici di maria de filippi Amici di Maria De Filippi, anticipazioni showcase Enel e day time del... - Oggi ad Amici di Maria De Filippi si è registrato lo speciale Enel e un day time. superguidatv.it