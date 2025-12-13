Amichetti d'Italia Donzelli | Appalti da Chigi al fornitore di Atreju? È bravo non contano le sue idee

L'articolo analizza le dichiarazioni di Donzelli riguardo alle recenti accuse sollevate da Fanpage.it, che coinvolgono la società Italica Solution e il suo legame con Palazzo Chigi. Viene approfondito il contesto dell'inchiesta e le risposte del politico, evidenziando le questioni legate agli appalti pubblici e alle figure coinvolte.

Donzelli risponde a Fanpage.it sull'inchiesta sul ruolo della società Italica Solution dell'ex estremista di destra Martin Avaro e i suoi rapporti con Palazzo Chigi. Fanpage.it Amichetti d'Italia, Donzelli: "Appalti da Chigi al fornitore di Atreju? È bravo, non importano le sue idee" - A margine di Atreju, il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli risponde alle domande sull'inchiesta di Fanpage. youmedia.fanpage.it

Atreju chiama Kyiv. Fidanza: "Non deve cedere i territori che non ha perso". Donzelli: "Merkel mediatrice? Può aiutare" - Sono sacrifici dolorosi ma fattibili se ci sono garanzie di tutela". ilfoglio.it

La nuova inchiesta di Fanpage sull’amichettismo in casa Fratelli d’Italia. E, spoiler, non è ancora finita #Atreju x.com

L’inchiesta “Amichetti d’Italia” di Fanpage.it, ha rivelato che l’istituto San Michele presieduto dall’esponente di Fratelli d’Italia Giovani Libanori ha assegnato contributi a due associazioni – per un totale di 35mila euro – per realizzare progetti di cui però non si tr - facebook.com facebook

