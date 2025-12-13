Amichetti d'Italia – così Palazzo Chigi ha dato appalti e incarichi all’ex Forza Nuova che cura anche Atreju per Fdi

Palazzo Chigi ha affidato appalti e incarichi all’ex Forza Nuova, coinvolgendo anche Italica Solution, azienda impegnata da anni nell’allestimento di eventi di Fratelli d’Italia, tra cui Atreju. Questa collaborazione solleva interrogativi sulla rete di relazioni e influenze tra le istituzioni e alcune realtà politiche e aziendali legate a movimenti di estrema destra.

Italica Solution è la società che da anni si occupa di allestire i palchi e gli stand di Atreju e di tutti gli altri grandi eventi di Fratelli d'Italia. Il proprietario dell'azienda è Martin Avaro, imprenditore con un passato al vertice dei neofascisti di Forza Nuova. Dopo l'arrivo di Giorgia Meloni a palazzo Chigi, la presidenza del Consiglio ha assegnato almeno quattro affidamenti alla società. Fanpage.it “Amichetti d’Italia”, Pd chiede di ascoltare in Consiglio Regionale l’assessore Maselli e i presidenti di tutte le Asp - Continua il pressing delle opposizioni sulla destra in Regione Lazio, dopo l'inchiesta di Fanpage "Amichetti d'Italia", sull'Istituto San Michele ... fanpage.it

Amichetti d’Italia, dopo l’inchiesta di Fanpage.it al San Michele arrivano gli ispettori - Come annunciato da Francesco Rocca, la giunta regionale ha attivato una commissione di verifica degli atti della Asp San Michele dopo l'inchiesta di Fanpage ... fanpage.it

L’inchiesta “Amichetti d’Italia” di Fanpage.it, ha rivelato che l’istituto San Michele presieduto dall’esponente di Fratelli d’Italia Giovani Libanori ha assegnato contributi a due associazioni – per un totale di 35mila euro – per realizzare progetti di cui però non si tr - facebook.com facebook

Intanto, dopo la nostra inchiesta sugli Amichetti d'Italia qualcosa si muove x.com