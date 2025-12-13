Amichetti d'Italia &#8211; così Palazzo Chigi ha dato appalti e incarichi all’ex Forza Nuova che cura anche Atreju per Fdi

Palazzo Chigi ha affidato appalti e incarichi all’ex Forza Nuova, coinvolgendo anche Italica Solution, azienda impegnata da anni nell’allestimento di eventi di Fratelli d’Italia, tra cui Atreju. Questa collaborazione solleva interrogativi sulla rete di relazioni e influenze tra le istituzioni e alcune realtà politiche e aziendali legate a movimenti di estrema destra.

Italica Solution è la società che da anni si occupa di allestire i palchi e gli stand di Atreju e di tutti gli altri grandi eventi di Fratelli d'Italia. Il proprietario dell'azienda è Martin Avaro, imprenditore con un passato al vertice dei neofascisti di Forza Nuova. Dopo l'arrivo di Giorgia Meloni a palazzo Chigi, la presidenza del Consiglio ha assegnato almeno quattro affidamenti alla società. Fanpage.it

