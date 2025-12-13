Ambra Orfei e la morte del marito Gabriele Piemonti | Un infarto il giorno di Natale perché doveva succedere così a me?
Ambra Orfei ha condiviso per la prima volta il dolore per la perdita del marito Gabriele Piemonti, scomparso improvvisamente da un infarto il giorno di Natale. La nota artista circense ha raccontato il momento difficile e il senso di incredulità che ancora la accompagna, in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin.
Ambra Orfei, circense nota e dal cognome riconoscibile, ha parlato per la prima volta del dolore per la perdita del marito, Gabriele Piemonti, ai microfoni di Silvia Toffanin. Ospite di Verissimo ha raccontato il momento difficile, quel vuoto che ha provato e che sarà difficile da colmare. “Va. Today.it
Ambra Orfei a Verissimo: «La morte di mio marito è stata peggio di un film drammatico» - Ha iniziato nel circo come ammaestratrice di colombe, poi è diventata showgirl e anche conduttrice. msn.com
Ambra Orfei, la morte del marito Gabriele Piemonti: «Colpito da un infarto. L'ambulanza è arrivata tardi e dopo otto ore in ospedale hanno staccato la spina» - A Verissimo Ambra Orfei ha raccontato con grande lucidità e dolore la perdita del marito Gabriele Piemonti, scomparso improvvisamente durante le festività natalizie a ... msn.com
«È stato un dolore che non avevo mai provato prima. » Così Ambra Orfei si apre per la prima volta in televisione sulla perdita del marito, durante la nuova puntata di Verissimo in onda sabato 13 dicembre 2025 su Canale 5. Silvia Toffanin torna a guidare il dop - facebook.com facebook
Moira Orfei e Brigitta Boccoli: Ritratto di Famiglia (intervista del 27/10/2007)