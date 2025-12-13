Amazon Game Studios e Crystal Dynamics svelano due emozionanti avventure di Tomb Raider ai The Game Awards

Durante i The Game Awards, Amazon Game Studios e Crystal Dynamics hanno annunciato due nuove avventure di Tomb Raider. Tra queste, Tomb Raider: Catalyst, in fase di sviluppo presso Crystal Dynamics, porta Lara Croft in un'inedita esplorazione nel Nord dell’India, segnando un nuovo capitolo emozionante per la celebre serie.

Tomb Raider: Catalyst, in sviluppo presso Crystal Dynamics fin da quando la partnership con Amazon Game Studios è stata annunciata nel 2022, segna una direzione audace per la serie: Lara Croft intraprende una nuova avventura nel Nord dell’India. Il gioco è ambientato in seguito a un cataclisma mitico che ha liberato antichi segreti e risvegliato le misteriose forze che li proteggono. Quando i più famigerati cacciatori di tesori del mondo convergono sulla regione, Lara si lancia in una corsa contro il tempo per scoprire la verità sepolta sotto un territorio sconvolto e impedire che venga sfruttata da chi brama quel potere. Nerdpool.it Tomb Raider: Annunciato il nuovo capitolo inedito Catalyst - Amazon Game Studios e Crystal Dynamics hanno acceso i riflettori dei The Game Awards con un annuncio destinato a segnare un nuovo capitolo nella storia di ... gamerbrain.net

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Announcement Trailer

