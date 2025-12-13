Amalia d' Olanda che finalmente mette le mani su una della tiare preferite della madre Maxima

Amalia d'Olanda ha attirato l'attenzione durante un evento ufficiale, indossando un elegante abito beige di Jenny Packham. La principessa ha inoltre sfoggiato una delle tiara preferite della madre, regina Maxima, consolidando il suo ruolo di protagonista tra le giovani aristocratiche europee.

La principessa d'Orange per banchetto in onore del presidente della Finlandia Alexander Stubb ha sfoggiato un abito beige firmato Jenny Packham. La sovrana invece ha riproposto una creazione rosso Natale disegnata da Claes Iversen abbinata a una tiara di perle e diamanti. Vanityfair.it

