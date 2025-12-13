Amalfi il pranzo di Natale per gli anziani preparato dagli alunni dell’alberghiero
Gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Maiori si dedicano alla solidarietà preparando il tradizionale pranzo di Natale per gli anziani di Amalfi. Un'iniziativa che unisce l'apprendimento alla cura della comunità, offrendo un momento di convivialità e affetto durante le festività natalizie.
Chef in erba cucinano per gli anziani di Amalfi. Sono gli alunni dell’Istituto Alberghiero di Maiori che quest’anno prepareranno il consueto Pranzo di Natale organizzato dal Comune di Amalfi. Saranno loro, sotto la supervisione del professor Luigi di Ruocco, Presidente dell’Associazione Cuochi. Salernotoday.it
