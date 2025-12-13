Alta Irpinia | l’Arma dei Carabinieri promuove la legalità tra i giovani e la prevenzione dei reati

Nell’Alta Irpinia, i Carabinieri della Compagnia di Montella intensificano le attività di sensibilizzazione tra i giovani, promuovendo la legalità e la prevenzione dei reati. Negli ultimi giorni, sono proseguiti gli incontri di prossimità sul territorio, finalizzati a rafforzare il rapporto con la comunità e a diffondere valori di rispetto e responsabilità.

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno proseguito gli incontri di prossimità sul territorio dell'Alta Irpinia. Le iniziative rientrano nel programma dell'Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi.