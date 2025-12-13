Alta Irpinia Carabinieri incontrano studenti e cittadini per la legalità

I Carabinieri di Montella intensificano gli incontri in Alta Irpinia per promuovere la cultura della legalità. Rivolti a studenti e cittadini, i confronti affrontano temi come bullismo, cyberbullismo, truffe agli anziani e prevenzione dei reati, rafforzando la collaborazione tra forze dell'ordine e comunità.

Proseguono gli incontri dei Carabinieri di Montella in Alta Irpinia: focus su bullismo, cyberbullismo, truffe agli anziani e prevenzione dei reati. Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno proseguito gli incontri di prossimità sul territorio dell’Alta Irpinia. Le iniziative rientrano nel programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi, e proseguiranno anche nelle prossime settimane. Presso l’Istituto di Istruzione Superiore “R. D’Acquino” di Montella, gli incontri hanno coinvolto circa 200 alunni delle classi quarte e quinte. Puntomagazine.it Legalità e prevenzione fenomeni criminosi: carabinieri nelle scuole e chiese - Le iniziative testimoniano l'impegno costante del comando provinciale di Avellino ... msn.com

