Alta Irpinia Carabinieri incontrano studenti e cittadini per la legalità
I Carabinieri di Montella intensificano gli incontri in Alta Irpinia per promuovere la cultura della legalità. Rivolti a studenti e cittadini, i confronti affrontano temi come bullismo, cyberbullismo, truffe agli anziani e prevenzione dei reati, rafforzando la collaborazione tra forze dell'ordine e comunità.
Proseguono gli incontri dei Carabinieri di Montella in Alta Irpinia: focus su bullismo, cyberbullismo, truffe agli anziani e prevenzione dei reati. Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno proseguito gli incontri di prossimità sul territorio dell’Alta Irpinia. Le iniziative rientrano nel programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi, e proseguiranno anche nelle prossime settimane. Presso l’Istituto di Istruzione Superiore “R. D’Acquino” di Montella, gli incontri hanno coinvolto circa 200 alunni delle classi quarte e quinte. Puntomagazine.it
