Alone in the Dark | Uwe Boll pronto al reboot del suo film

Uwe Boll torna a dirigere il reboot di Alone in the Dark, il franchise che lo ha reso famoso venti anni fa. Dopo diverse esperienze cinematografiche, il regista tedesco si prepara a rilanciare questa saga, rinnovando il suo impegno nel mondo horror e videogame. Un progetto che promette di riaccendere l’interesse dei fan e di suscitare nuove discussioni nel panorama cinematografico.

Il controverso regista tedesco Uwe Boll ci riprova con Alone in the Dark, il franchise che lo rese noto venti anni fa. Uwe Boll sta per riportare sul grande schermo la saga horror Alone in the Dark. La sua compagnia Event Film ha infatti opzionato i diritti cinematografici dal publisher THQ Nordic, con l’intenzione di realizzare un reboot che catturi “ lo spirito e l’epoca dei giochi originali ”. “ Non vediamo l’ora di rebootare la franchise e di scegliere il nostro nuovo Edward Carnby ”, ha dichiarato Boll a The Hollywood Reporter. Il produttore e partner storico Michael Roesch ha aggiunto che l’obiettivo è espandere il progetto anche verso una serie TV. Universalmovies.it

