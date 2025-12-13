Almanacco | Domenica 14 Dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Scopri gli eventi, i compleanni, i santi e il proverbio del giorno per domenica 14 dicembre, il 349° giorno del calendario gregoriano. Un'occasione per conoscere avvenimenti storici e curiosità legate a questa data, a pochi giorni dalla fine dell’anno.
Domenica 14 Dicembre è il 349° giorno del calendario gregoriano, mancano 16 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Giovanni della CroceProverbio di DicembreDicembre balerin, ciama in aiuto el vinAccadde oggi1911 – I componenti della spedizione capitanata da Roald Amundsen, esploratore.
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Domenica 14 dicembre Il Sole sorge alle 07:52 e tramonta alle 16:46. Il culmine è alle 12:19. Durata del giorno otto ore e cinquantaquattro minuti. La Luna sorge alle 22:35 co - facebook.com facebook
