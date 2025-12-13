Almanacco | Domenica 14 Dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Scopri gli eventi, i compleanni, i santi e il proverbio del giorno per domenica 14 dicembre, il 349° giorno del calendario gregoriano. Un'occasione per conoscere avvenimenti storici e curiosità legate a questa data, a pochi giorni dalla fine dell’anno.

Domenica 14 Dicembre è il 349° giorno del calendario gregoriano, mancano 16 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Giovanni della CroceProverbio di DicembreDicembre balerin, ciama in aiuto el vinAccadde oggi1911 – I componenti della spedizione capitanata da Roald Amundsen, esploratore. Modenatoday.it

Meteo, sole sull'Italia domenica 14 dicembre. Poi pioggia e neve sulle Alpi - Ecco le previsioni meteo sull'Italia per domenica 14 e lunedì 15 dicembre, e trend della settimana. msn.com