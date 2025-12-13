Almanacco di lunedì 13 Dicembre 2025 | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Lunedì 13 dicembre 2025 segna il 348° giorno dell’anno, con 17 giorni ancora da trascorrere. In questo articolo, esploreremo eventi storici accaduti in questa data, i compleanni di personaggi celebri, il santo del giorno e un proverbio per riflettere. Un viaggio tra passato e tradizioni per conoscere meglio questa giornata.
Sabato 13 Dicembre è il 348° giorno del calendario gregoriano, mancano 17 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santa LuciaProverbio di DicembreDa Santa Lucia il freddo si mette in viaAccadde oggi1836 - Il Gran Teatro La Fenice viene distrutto da un incendio1899 - Herbert Kilpin fonda a. Arezzonotizie.it
