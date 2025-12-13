Almanacco del 13-12-2025

L'8 dicembre segna ricorrenze storiche, celebrazioni e nascita di figure importanti. Tra eventi, anniversari e personalità nate in questa data, l'almanacco offre uno sguardo su momenti significativi e avvenimenti che hanno segnato il corso della storia. Scopriamo insieme le curiosità e le notizie più rilevanti di questa giornata.

almanacco del giorno mercoledì 3 dicembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Francesco Saverio sacerdote gesuita missionario patrono dell'Oriente e dei missionari cattolici sono nati oggi lo scrittore polacco Joseph Conrad il politico Roberto Gualtieri il regista Jean Luc godard il cantante e front Man dei Black Sabbath Ozzy Osbourne l'attrice statunitense Derry Anna noi andiamo a fare gli auguri ai nativi oggi Buon compleanno tutto tutto Serena che fine hai fatto Non sappiamo salutiamo anche Giuliano buona giornata Stefano è a Giuseppe e allora il viaggio il tempo di oggi ci viaggia ci trasporta in questo 3 dicembre e partiamo dal 1912 la firma dell'armistizio di catalca che pone fine alla prima guerra balcanica tra l'impero Ottomano e l'alleanza balcanica nel 1967 il chirurgo sudafricano Christian Barnard Esegue a Città del Capo il primo trapianto di cuore su un essere umano nel 1971 scoppia ufficialmente la guerra Indo pakistana del 1971 dopo un attacco preventivo dell'Aeronautica pakistana nel 1984 a bhopal in India una fuoriuscita di gas tossico dall'impianto della Junior carbide causa la catastrofe di bhopal uno dei peggiori disastri industriali della storia 1992 il programmatore britannico Neil papworth invia il primo sms conoscete questo sconosciuto short message Service della storia scrivendo Merry Christmas oggi la giornata internazionale delle persone con disabilità richiesta da loro Vi auguro una giornata e buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. Romadailynews.it Sabato 13 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Proverbio del giorno: Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia. trevisotoday.it

Almanacco del 13 Dicembre, oggi si festeggia Santa Lucia - Almanacco del 13 dicembre: dalla cattura di Saddam Hussein alla festa di Santa Lucia. infocilento.it

Buona giornata con "l'Almanacco Quotidiano" de Il Cittadino Canadese! Oggi è venerdì 12 dicembre 2025. SANTI DEL GIORNO: Beata Maria Vergine di Guadalupe; San Corentino di Quimper – Vescovo; San Finniano di Clonard – Vescovo; San Spiridione di - facebook.com facebook

L'almanacco 13 Dicembre 2025

