alluvioni washington il momento del salvataggio di alcune galline in un pollaio allagato

Le forti piogge hanno causato gravi alluvioni nello stato di Washington, provocando allagamenti, frane e evacuazioni. In questo contesto, alcuni volontari sono intervenuti per salvare le galline rimaste intrappolate in un pollaio allagato, mettendo in evidenza l'impegno della comunità di fronte a questa emergenza.

Nello Stato di Washington, giorni di piogge torrenziali hanno provocato inondazioni, frane e fatto evacuare la popolazione. I fiumi in piena hanno superato gli argini, sommergendo intere aree agricole e centri abitati, e per questo molti cittadini sono stati costretti a trovare riparo sui tetti. Il salvataggio di nove galline in un pollaio completamente allagato è un evento che ha dell’incredibile: ecco il video in cui vengono portate al sicuro. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

