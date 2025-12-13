Alluvioni Washington il momento del salvataggio di alcune galline in un pollaio allagato
Le forti piogge hanno causato gravi alluvioni nello stato di Washington, provocando allagamenti, frane e evacuazioni. In questo contesto, alcuni volontari sono intervenuti per salvare le galline rimaste intrappolate in un pollaio allagato, mettendo in evidenza l'impegno della comunità di fronte a questa emergenza.
Nello Stato di Washington, giorni di piogge torrenziali hanno provocato inondazioni, frane e fatto evacuare la popolazione. I fiumi in piena hanno superato gli argini, sommergendo intere aree agricole e centri abitati, e per questo molti cittadini sono stati costretti a trovare riparo sui tetti. Il salvataggio di nove galline in un pollaio completamente allagato è un evento che ha dell’incredibile: ecco il video in cui vengono portate al sicuro. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
Alluvioni in Washington, il momento del salvataggio di alcune galline in un pollaio allagato - (LaPresse) Nello Stato di Washington, giorni di piogge torrenziali hanno provocato inondazioni, frane e fatto evacuare la popolazione. stream24.ilsole24ore.com
Alluvioni in Washington, casa circondata dall’acqua: il salvataggio in elicottero - Un elicottero della Guardia costiera ha recuperato due persone intrappolate su un tetto a Sumas. msn.com
Stati Uniti, alluvioni nello Stato di Washington, il video - facebook.com facebook
#Stati #Uniti, alluvioni nello #Stato di #Washington, il video x.com
Episode 104 - Carly from NEHSA, 10 Essentials, River Crossing, White Mountains History - The...