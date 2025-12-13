Alluvione i dubbi dei cittadini | Carenze ancora evidenti

A poco più di un anno dall’alluvione che ha coinvolto Cadelbosco, Castelnovo Sotto, Gualtieri e Bagnolo, cittadini e amministratori si sono riuniti in un incontro pubblico a Cadelbosco. Tuttavia, nonostante le aspettative di chiarimenti, numerosi dubbi e preoccupazioni sulle carenze e le misure di prevenzione sono rimasti irrisolti, evidenziando ancora molte criticità.

Doveva essere un incontro chiarificatore, ma in realtà sono ancora molti i dubbi rimasti ai cittadini, in teatro a Cadelbosco, che l'altra sera hanno partecipato all'assemblea per fare il punto della situazione a poco più di un anno dall'alluvione a Cadelbosco, Castelnovo Sotto, Gualtieri, Bagnolo. I relatori – rappresentanti di Comuni, Protezione civile, Bonifica dell'Emilia Centrale, AiPo, Regione – hanno fornito un quadro sulle manutenzioni eseguite. Ma nei loro interventi, i cittadini hanno evidenziato persistenti preoccupazioni, legate anche alla presenza degli animali fossori – in particolare le nutrie – che rendono maggiormente vulnerabili gli argini in caso di emergenze.

