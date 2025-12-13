Allo Stadio del Rugby di Cesena il Romagna incontra il Badia

Domenica alle 14, allo Stadio del Rugby di Cesena, il Romagna RFC affronterà il Rugby Badia, concludendo il 2025 in campo. Un incontro atteso che chiude l'anno sportivo con entusiasmo e passione, offrendo agli appassionati un'ultima occasione per tifare e vivere l'emozione del rugby in questa stagione.

Il Romagna RFC chiude il 2025 allo Stadio del Rugby di Cesena con la partita con il Rugby Badia, in programma domenica alle 14.30. Dopo la sconfitta a Pesaro in questa sesta prova campionato i galletti vogliono concludere al meglio l’anno davanti al pubblico di casa e regalare quella vittoria. Cesenatoday.it

