All’ex Casello idraulico torna la magia di Babbo Natale

A Follonica, l’atmosfera natalizia si accende con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale. Negli ultimi giorni di attesa, adulti e bambini possono immergersi in un mondo magico presso l’ex Casello Idraulico e il Giardino, vivendo momenti di gioia e meraviglia in vista delle festività natalizie.

FOLLONICA Ultimi giorni di attesa. Il Villaggio di Babbo Natale apre le porte dell’ex Casello Idraulico e del Giardino a grandi e piccini. Il via lunedì alle 17. Per l’occasione avrà luogo la Parata del Circo Mantica con i suoi giocolieri, la musica dei ragazzi di Radio Diffusione Follonica e un laboratorio per bambini per la preparazione di biscotti di Natale. Non mancherà un angolo truccabimbi organizzato dalla Pro Loco Follonica e tanti bomboloni caldi preparati dalle sapienti mani di Maurizio Ceccarelli e Andrea Berardi. E per finire, una grande sorpresa da scoprire tutti insieme. Il Villaggio sarà aperto per tutto il periodo delle festività e ospiterà grandi e piccini, con tante iniziative, musica e animazione. Lanazione.it

