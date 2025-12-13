Allegri tiene alta la concentrazione Con il Sassuolo rispetto e ordine

Allegri sottolinea l'importanza di mantenere concentrazione, rispetto e ordine in vista della sfida contro il Sassuolo. Con Inter e Napoli nelle prime posizioni della scorsa stagione, il Milan si prepara a affrontare il nuovo campionato con determinazione, consapevole delle sfide da affrontare e delle avversarie più quotate.

"Inter e Napoli l'anno scorso sono arrivate seconda e prima, normale siano favorite" MILANO - Vigilia di campionato per il Milan, che domani alle 12.30 a San Siro affronterà il Sassuolo guidato da Fabio Grosso. In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha fatto il punto sul momento della squadra, tr. Ilgiornaleditalia.it Allegri tiene alta la concentrazione "Con il Sassuolo rispetto e ordine" - In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha fatto il punto sul momento de ... laprovinciacr.it

Juventus, Allegri tiene alta la concentrazione: “La partita dopo la sosta è la più pericolosa. Higuain? Gioca, è sereno” - Allegri non ha dubbi, le partite appena successive alla sosta possono essere le più insidiose, come affermato nella classica conferenza ... gianlucadimarzio.com

Speakeasy Al Trumpone. Nel mondo da ubriachi che ci si apparecchia, la nuova guerra del proibizionismo tra Stati Uniti e Canada tiene davvero allegri. Di Maurizio Crippa - facebook.com facebook

© Ilgiornaleditalia.it - Allegri tiene alta la concentrazione "Con il Sassuolo rispetto e ordine"