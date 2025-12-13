Allegri tiene alta la concentrazione Con il Sassuolo rispetto e ordine

Allegri sottolinea l'importanza di mantenere concentrazione, rispetto e ordine in vista della sfida contro il Sassuolo. Con Inter e Napoli nelle prime posizioni della scorsa stagione, il Milan si prepara a affrontare il nuovo campionato con determinazione, consapevole delle sfide da affrontare e delle avversarie più quotate.

"Inter e Napoli l'anno scorso sono arrivate seconda e prima, normale siano favorite" MILANO - Vigilia di campionato per il Milan, che domani alle 12.30 a San Siro affronterà il Sassuolo guidato da Fabio Grosso. In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha fatto il punto sul momento della squadra, tr. Ilgiornaleditalia.it

