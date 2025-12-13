Allegri non ha dubbi sulle pretendenti allo scudetto | ecco cos’ha detto in conferenza stampa Il punto sulla fase difensiva del suo Milan

In vista della sfida contro il Sassuolo, Allegri ha affrontato diversi argomenti durante la conferenza stampa. Il tecnico del Milan ha espresso le sue opinioni sulle pretendenti allo scudetto e ha fornito un aggiornamento sulla fase difensiva della squadra. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate in vista della partita di campionato.

L'ex allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Sassuolo. Ecco cos'ha detto LE FAVORITE PER LO SCUDETTO, PERCHE' INTER E NAPOLI? – «L'Inter e il Napoli si sono giocate il campionato fino all'ultima giornata ed è normale che siano le favorite. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, ne sono arrivati di ottimi che si sono mischiati con altri ottimi che già c'erano. Siamo il Milan e puntiamo al massimo, partendo dalla base che l'obiettivo è tornare in Champions.

