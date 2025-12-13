Allegri | Non giocare la Champions un vantaggio? Se sia un vantaggio non lo so io vorrei giocarla

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha commentato l'assenza della Juventus dalla Champions League, dichiarando di desiderare comunque di giocarla e riflettendo sul possibile vantaggio o svantaggio di questa situazione. Le sue parole sono state pronunciate in conferenza stampa, anticipando le strategie e le emozioni in vista della partita.

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha così parlato in conferenza stampa Le parole di Allegri. Il Sassuolo è una sua ex squadra e alle 12.30 ha sempre battuto il Milan. Ed è anche una neopromossa come Cremonese e Pisa. «Proviamo a cambiare il trend: il Sassuolo è una buona squadra, una di quelle con cui le partite restano sempre aperte. Ha qualità ed equilibrio. Serviranno attenzione, rispetto e ordine». Che ragazzo è Pulisic? Ha margini di crescita? E se ci fa il punto infortunati «Sì, può crescere ancora. Fuori dal campo è molto riservato, ma in partita cambia volto. Ilnapolista.it

Allegri elogia il gruppo: "Hanno capito che hanno un'opportunità grande, quella di giocare nel Milan" - Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa della crescita del suo Milan: Si aspettava questa crescita della ... milannews.it