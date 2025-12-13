Allegri lancia Pulisic | Può ancora migliorare E’ diabolico In campo si trasforma

In vista della sfida tra Milan e Sassuolo, Massimiliano Allegri ha commentato le caratteristiche e il potenziale di Pulisic, sottolineando la sua crescita e le sue qualità diaboliche in campo. Le parole del tecnico si concentrano sulle possibilità di miglioramento dell’attaccante statunitense e sulla sua trasformazione durante le partite.

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Milan-Sassuolo, partita di Serie A. Ecco le sue parole su Pulisic. Pianetamilan.it Pulisic è l'uomo in più, la Gazzetta lo esalta: "Così Christian lancia il Milan" - A oggi, nonostante infortuni e influenze di stagione, il capocannoniere della Serie A è Christian Pulisic. milannews.it

Allegri, sorriso amaro: "Avevamo la Juve in mano...Leao deve far gol, Pulisic straordinario" - Su Leao si sposta l'attenzione e Allegri chiarisce: "Questa la prima settimana, è stato fuori 45 giorni. tuttosport.com

BLINDATO MAIGNAN! Il Milan lancia l'assalto finale per il rinnovo. #Maignan #Milan #Rinnovo #Calciomercato #Allegri #GazzettaIt - facebook.com facebook

PULISIC A RISCHIO IN TORINO-MILAN ? Allegri lancia l'allarme: Pulisic ha la febbre Potrebbe non essere convocato per il monday night #AcMilan #SpazioMilan x.com

© Pianetamilan.it - Allegri lancia Pulisic: “Può ancora migliorare. E’ diabolico. In campo si trasforma”