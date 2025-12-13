All' Alfa club il torneo Un Natale solidale

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 dicembre, presso i campi dell'Alfa club in via Castelforte, si è svolto il torneo

Oggi 13 dicembre presso i campi dell'Alfa club in via Castelforte si è svolto il torneo denominato "un Natale solidale" organizziato dalla Virtus Olimpia è l'Istituto Santa Lucia assieme alla collaborazione della città metropolitana di Palermo.Hanno partecipato l'oratorio Sant'Ambrogio, Asd Prato. Palermotoday.it

Il comandante Alfa insieme a Babbo Natale alla pediatria del Misericordia - Il grande cuore di Grosseto torna protagonista del Natale con il torneo di calcetto organizzato dall’associazione sportiva “Finanzia & Friends”, in collaborazione con la ... lanazione.it

all alfa club il torneo un natale solidale

© Palermotoday.it - All'Alfa club il torneo "Un Natale solidale"

Finale di Champions league #calcio #championsleague #inter

Video Finale di Champions league #calcio #championsleague #inter