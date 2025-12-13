All' alba splende Zio Gianni

All'alba, tra le prime trasmissioni della giornata, spicca

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Zio Gianni ) Tra le serie che popolano la programmazione dell’alba, spicca Zio Gianni, sitcom co-prodotta da Ascent Film e Rai Fiction andata in onda tra il 2014 e il 2016 e ora riproposta tra le 5 e le 5:30 di mattina su Rai 2 con risultati d’ascolto lusinghieri, considerando che deve misurarsi con format molto seguiti a quell’ora come il simulcast di Rainews24 su Rai 1 e Rai 3 o le repliche di Distretto di polizia su Canale 5. Infatti si registrano punte di 70mila spettatori e del 7% di share per le brevi storie di Gianni, 50enne interpretato dal bravo Paolo Calabresi che, rimasto senza lavoro e mollato dalla moglie, si ritrova da solo, cacciato anche dalla casa dei genitori, costretto a convivere con tre ragazzi con i quali sperimenta una nuova vita tra festini, affitti e bollette pagati in ritardo. Liberoquotidiano.it

Nel cuore di ogni inverno c’è una primavera che trema, e dietro il velo di ogni notte c’è un’alba splendente @therealgiogione - facebook.com facebook