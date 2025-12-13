All’alba la fiaccolata di Santa Lucia | runner associazioni e fedeli per le vie di Bari vecchia

Alle prime luci dell'alba, alle 5 di questa mattina, si è svolta la tradizionale fiaccolata di Santa Lucia nel quartiere San Nicola di Bari Vecchia. Un momento di devozione e comunità che ha visto protagonisti runner, associazioni e fedeli, tutti uniti per celebrare la festa nella storica cornice del cuore della città.

Si è svolta alle prime luci dell'alba, questa mattina alle 5, la tradizionale fiaccolata di Santa Lucia nel quartiere San Nicola. Un appuntamento ormai consolidato che ha visto la partecipazione delle associazioni del quartiere, di numerosi runner baresi e di fedeli devoti, riuniti per celebrare.