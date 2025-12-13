All' Acquario civico la mostra Mitlantide la Milano sommersa di Marco Rotelli e Gala Rotelli

All'Acquario Civico di Milano, fino al 1° marzo 2026, è visitabile la mostra “Mitlantide”, un progetto artistico di Marco Nereo Rotelli e Gala Rotelli. Promossa dal Comune di Milano – Cultura e curata da Riccardo Valentini, Premio Nobel per la Pace 2023, l'esposizione esplora il rapporto tra arte e ambiente, offrendo uno sguardo sulla Milano sommersa e le sfide climatiche.

Fino al 1° marzo 2026 l'Acquario Civico di Milano ospita 'Mitlantide', un progetto artistico di Marco Nereo Rotelli e Gala Rotelli, promosso dal Comune di Milano – Cultura e curato da Riccardo Valentini, scienziato e Premio Nobel per la Pace 2023 con il gruppo Ipcc (Intergovernmental panel on climate change). La mostra propone una riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente attraverso la visione di una Milano trasformata in un'Atlantide contemporanea

