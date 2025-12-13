Alla Reggia di Portici arte e imprese si incontrano per il Made in Italy

Il 14 dicembre 2025, alla Reggia di Portici, si svolge ARTE x ARTE, un evento dedicato all'incontro tra arte e imprese. Nella Sala Cinese, dalle 10:00 alle 13:00, cultura e imprenditoria si confrontano per valorizzare il futuro del Made in Italy, creando un ponte tra creatività e sviluppo economico.

Domenica 14 dicembre 2025, nella Sala Cinese della Reggia di Portici, dalle 10:00 alle 13:00, va in scena ARTE x ARTE: una mattinata pensata per far sedere allo stesso tavolo cultura e impresa, con lo sguardo rivolto al futuro del Made in Italy. Un format che mette in relazione cultura, imprese e territorio ARTE x . Sbircialanotizia.it “Arte x Arte”, alla Reggia di Portici un laboratorio tra cultura, impresa e territorio - Domenica 14 dicembre, nella Sala Cinese della Reggia di Portici, dalle ore 10 alle 13, cultura, mercato e filiere produttive si danno ... pupia.tv

Reggia di Portici, visioni futuristiche da Boccioni a Schifano - Cinquanta opere dal futurismo alla creatività contemporanea negli Appartamenti Reali del Musa - ansa.it

UN NATALE FUORI DAL COMUNE! Da oggi e fino al 30 dicembre 2025, un ricco calendario di appuntamenti diffusi animerà Villa Fernandes, il Teatro Pennese e la Reggia di Portici, trasformandoli in spazi di festa, creatività e comunità. L’iniziativa n - facebook.com facebook

© Sbircialanotizia.it - Alla Reggia di Portici arte e imprese si incontrano per il Made in Italy

Arte ed impresa si fondono in un dialogo per il futuro della cultura

Video Arte ed impresa si fondono in un dialogo per il futuro della cultura Video Arte ed impresa si fondono in un dialogo per il futuro della cultura