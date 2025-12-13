Alla Reggia di Portici arte e imprese si incontrano per il Made in Italy
Il 14 dicembre 2025, alla Reggia di Portici, si svolge ARTE x ARTE, un evento dedicato all'incontro tra arte e imprese. Nella Sala Cinese, dalle 10:00 alle 13:00, cultura e imprenditoria si confrontano per valorizzare il futuro del Made in Italy, creando un ponte tra creatività e sviluppo economico.
Domenica 14 dicembre 2025, nella Sala Cinese della Reggia di Portici, dalle 10:00 alle 13:00, va in scena ARTE x ARTE: una mattinata pensata per far sedere allo stesso tavolo cultura e impresa, con lo sguardo rivolto al futuro del Made in Italy. Un format che mette in relazione cultura, imprese e territorio ARTE x . Sbircialanotizia.it
“Arte x Arte”, alla Reggia di Portici un laboratorio tra cultura, impresa e territorio - Domenica 14 dicembre, nella Sala Cinese della Reggia di Portici, dalle ore 10 alle 13, cultura, mercato e filiere produttive si danno ... pupia.tv
Reggia di Portici, visioni futuristiche da Boccioni a Schifano - Cinquanta opere dal futurismo alla creatività contemporanea negli Appartamenti Reali del Musa - ansa.it
UN NATALE FUORI DAL COMUNE! Da oggi e fino al 30 dicembre 2025, un ricco calendario di appuntamenti diffusi animerà Villa Fernandes, il Teatro Pennese e la Reggia di Portici, trasformandoli in spazi di festa, creatività e comunità. L’iniziativa n - facebook.com facebook
Arte ed impresa si fondono in un dialogo per il futuro della cultura