Alla ChorusLife Arena arriva la magia di Notre Dame de Paris

Dal 9 all’11 ottobre 2026, la ChorusLife Arena di Bergamo ospiterà lo spettacolo di “Notre Dame de Paris”, portando sul palco la celebre storia di amor, passione e redenzione. Un evento imperdibile per gli amanti del teatro musicale e dei grandi classici, che trasporterà il pubblico in un’atmosfera magica e coinvolgente.

La magia di “Notre Dame de Paris” arriva a Bergamo. Lo spettacolo andrà in scena alla ChorusLife Arena dal 9 all’11 ottobre 2026. L’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, tornerà sui palchi italiani a partire da febbraio 2026, a quattro anni di distanza dallo show dedicato al ventennale del suo debutto in Italia. Esattamente 23 anni fa, il 14 marzo del 2002, lo spettacolo andava in scena per la prima volta in Italia, dando inizio a un viaggio straordinario che continua ancora oggi e che tra due anni, nel 2027, celebrerà il venticinquesimo anniversario di quel debutto storico, un traguardo che segnerà un quarto di secolo di emozioni, musica e poesia. Bergamonews.it Alla ChorusLife Arena arriva la magia di “Notre Dame de Paris” - Lo spettacolo andrà in scena alla ChorusLife Arena dal 9 all’11 ottobre 2026. bergamonews.it

Alla ChorusLife Arena concerto di “Harlem Gospel Choir” - Domenica 21 dicembre alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, si terrà il concerto “Harlem Gospel Choir sing The Magic of Motown – The music of Marvin Gaye, Stevie Wonder and the Supremes”. bergamonews.it

Le maglie di Natale delle rossoblù sono disponibili! ? Puoi trovarle online su VB91 Store o domenica alla ChorusLife Arena in occasione della partita. Un modo speciale per portare a casa un pezzo della stagione e vivere lo spirito rossoblù anche sotto l’al x.com

C’erano più di 5mila spettatori (5.017 per la precisione) per la prima partita del Volley Bergamo alla ChorusLife Arena. Festa sugli spalti, niente da fare in campo contro la corazzata Conegliano che vince 3-0. - facebook.com facebook