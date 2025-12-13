Alla Buatta Trattoria di Conversazione la presentazione di Olio su mela di Adriano Rubino del Re
Il 17 dicembre alle 17:30, alla Buatta Trattoria di Conversazione, si terrà la presentazione del libro “Olio su mela” di Adriano Rubino del Re, pubblicato da Kairos Edizioni. L'evento rappresenta un’occasione per scoprire un’opera letteraria in un contesto di grande interesse culturale e gastronomico.
Mercoledì 17 dicembre, alle ore 17,30 presso la "Buatta" Trattoria di Conversazione, punto di riferimento per i buongustai, si terrà la presentazione di "Olio su mela" di Adriano Rubino del Re – Kairos Edizioni.
