Alla Buatta Trattoria di Conversazione la presentazione di Olio su mela di Adriano Rubino del Re

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 dicembre alle 17:30, alla Buatta Trattoria di Conversazione, si terrà la presentazione del libro “Olio su mela” di Adriano Rubino del Re, pubblicato da Kairos Edizioni. L'evento rappresenta un’occasione per scoprire un’opera letteraria in un contesto di grande interesse culturale e gastronomico.

Mercoledì 17 dicembre, alle ore 17,30 presso la “BuattaTrattoria di Conversazione, punto di riferimento per i buongustai, si terrà la presentazione di “Olio su mela” di Adriano Rubino del Re – Kairos Edizioni. Un ambiente insolito per la presentazione di un libro, ma sicuramente ricco di. Napolitoday.it

"Volete mangiare? Spegnete il cellulare": la trattoria che ai social preferisce la conversazione - Così spesso mi siedo con i clienti per parlare di tutto: cucina, naturalmente, ma anche problemi e idee, progetti e ... repubblica.it

Napoli: A Buatta è una vera trattoria popolare (anche nei prezzi) - Trattoria da conversazione l’ha voluta chiamare la sorridente padrona di casa, Angela Gargiulo, dall’occhio che radiografa l’avventore, attenta a governare la piccola sala assieme ad una squadra tutta ... repubblica.it

Immagine generica