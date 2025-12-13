Alex Vinatzer si conferma nella prima manche del gigante di Val d’Isere Segnali da De Aliprandini

Alex Vinatzer si conferma protagonista nella prima manche del gigante di Val d’Isere, mostrando ottime prestazioni e mantenendo alte le possibilità di successo. L’azzurro si posiziona temporaneamente in sesta posizione, con segnali incoraggianti per la seconda discesa. La competizione si prospetta emozionante, con gli occhi puntati sulla sua performance e sulla sfida contro i migliori dello sci alpino.

Alex Vinatzer risponde presente e si conferma nella prima manche del gigante di Val d’Isere. L’azzurro chiude la prima discesa in sesta posizione, a +0.73 dal leader, e nella seconda potrà lanciarsi all’attacco per andare alla ricerca di un podio distante quattro decimi. Arrivano segnali incoraggianti da Luca De Aliprandini che termina a ridosso dei primi dieci. In testa c’è l’austriaco Stefan Brennsteiner davanti ai norvegesi Henrik Kristoffersen e Timon Haugan. Non riesce a dominare la scena Marco Odermatt che chiude la sua prova in quarta posizione. Al comando c’è Stefan Brennsteiner. L’austriaco, 1:01. Oasport.it

